РИАМО - 22 дек. Подмосковных победителей двух всероссийских архитектурных конкурсов «Лучшие проекты социальной инфраструктуры» и «Жилье и городская среда – лучшие практики» объявили в рамках V Форума проектировщиков Московской области, прошедшего в регионе 17 декабря, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Всего на два конкурса было подано более 100 работ из разных субъектов страны, из них около четверти проектов выполнены для Подмосковья.

От Московской области призовые места получили 15 работ: 8 проектов в смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры», и 7 проектов - в смотре-конкурсе «Жилье и городская среда – лучшие практики».

«Проводимая в регионе работа по повышению качества проектирования дает свои результаты. Среди победителей есть, как проекты, так и уже реализованные объекты социальной инфраструктуры, жилья и городской среды. Очень важно, что в Подмосковье сегодня применяются передовые решения, повышающие качество городской среды», - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Впервые в работе жюри конкурсов принимали участие иностранные эксперты: Тед Либман – директор направления градостроительства американского бюро Perkins-Eastman, Паола Моретти – архитектор, основательница одноименного бюро и Ричард Соломон – партнер британского бюро KSR.

Подмосковные призеры конкурса «Лучшие проекты социальной инфраструктуры»

Номинация «Спортивные объекты. Проекты»:

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя хоккейными кортами, г.о. Люберцы, деревня Машково - ООО «МЕТАПЛАЗМ» (1 место).

Номинация «Культурно-развлекательные учреждения. Постройки»:

Музей ЗОЯ, Рузский городской округ, деревня Петрищево - Архитектурное бюро А2М (1 место).

Номинация «Культурно-развлекательные учреждения. Реализованные интерьеры»:

Музей ЗОЯ, Рузский городской округ, деревня Петрищево - Архитектурное бюро А2М (1 место).

Номинация «Культурно-развлекательные учреждения. Проекты»:

Центр местной религиозной организации «ИМАН», городской округ Чехов - Архитектурное бюро А2М (1 место).

Номинация «Образовательные учреждения. Постройки»:

Общеобразовательная школа на 550 мест, Рузский городской округ, поселок городского типа Тучково, Западный микрорайон, ул. Лебеденко - ООО «Архпроект» (2 место).

Номинация «Образовательные учреждения. Проекты»:

Русская школа, городской округ Подольск, сельское поселение Лаговское, д. Северова - ООО «Архикредо» (З место).

Номинация «Инфраструктурные объекты. Проекты»:

Многоуровневая автостоянка открытого типа в молодежно-спортивном жилом комплексе с физкультурно-оздоровительным центром и гаражом–стоянкой, городской округ Жуковский - АО «Жуковский Гражданпроект» (3 место).

Номинация «Спортивные объекты. Проекты интерьеров»:

JET FIT, городской округ Домодедово - ИП Артимович Марина Романовна (3 место).

Подмосковные призеры конкурса «Жилье и городская среда – лучшие практики»

Номинация «Среднеэтажные и малоэтажные жилые дома. Проекты»:

Миниполис «Дивное», Ленинский городской округ – ООО «Специализированный застройщик «Дивное-Сити» (2 место). Миниполис «8 кленов», городской округ Красногорск - ООО «Специализированный застройщик «8 кленов» (3 место), а также Миниполис «Рафинад», городской округ Химки - ООО «Рафинад-сити» (3 место).

Номинация «многоэтажные жилые дома. Проекты»:

Многоквартирные жилые комплексы №1, 2 (2-я очередь микрорайона «Новый Ковровый»), городской округ Котельники - ООО «АВА проект» (2 место).