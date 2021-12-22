РИАМО - 22 дек. Министерство здравоохранения РФ в среду зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19», передает Федеральное агентство новостей.

Созданием данного препарата занимались специалисты ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии». Средство было разработано по распоряжению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

«Мир-19» — это препарат, действующий на основе механизма интерференции РНК. Он создан из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК, а также пептида-носителя.

Он предназначен для профилактики или лечения Covid-19 через ингаляционное или интраназальное введение. «Мир-19» безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет.