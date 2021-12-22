РИАМО - 22 дек. Из испанской Барселоны в российскую столицу доставили жителя Санкт-Петербурга Евгения Теребова, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Его экстрадировали в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ.

По предварительным данным, мужчина в составе группы лиц купил крупную партию наркотиков, чтобы получить незаконную прибыль. В дальнейшем он вместе с подельниками нашел покупателей данного товара.

«При транспортировке части наркотиков, предназначенных для продажи, один из участников группы был задержан. А самому Теребову удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, на основании запроса петербургского главка МВД РФ в сентябре прошлого года мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола.

В результате разыскных мероприятий в октябре 2020 года Теребова задержали в Испании. А в среду его доставили в Россию, заключила Волк.