РИАМО - 22 дек. С начала действия программы по «Пушкинским картам» в Московской области их было выдано 150 тыс. штук, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Подмосковье занимает второе место по России среди регионов по количеству оформленных «Пушкинских карт». Пока в области в программе участвуют 66 учреждений: дома культуры, театры, музеи, концертные организации и библиотеки. Среди них есть и частные.

При помощи «Пушкинских карт» юные жители Подмосковья приобрели свыше 5 тыс. билетов.

Наибольшей популярностью пользуются постановки Московского Губернского театра, театра «Русский балет», Сергиево-Посадского театра «Театральный ковчег», Мытищинского театра «ФЭСТ», Долгопрудненского театра «Город», выставки в музее «Новый Иерусалим», экспозиции Серпуховского музея, музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника П.И. Чайковского.

Также часто билеты с помощью «Пушкинских карт» покупают на спектакль с научными опытами «Ломоносов – гений Российской науки и словесности» (Дубна, ДК «Октябрь»), мюзикл «Алиса в Стране чудес» (Балашиха, ДК «Савино», Московская областная филармония), спектакль «Морозко» (Дмитров, ДК «Современник»).

Стать участником программы «Пушкинская карта» просто, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить учетную запись и скачать приложение «Госуслуги.Культура».

С пластиковой картой программы можно выбрать и оплатить понравившееся мероприятие из афиши. Билет нельзя подарить или передать, он является именным.