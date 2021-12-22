РИАМО - 22 дек. За 6 месяцев действия президентского проекта по социальной газификации свыше 20 тыс. жителей Подмосковья воспользовались услугами офисов данной программы, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Более 2,5 тыс. жителей региона оформили в офисах комплексный договор для подключения домовладения к «голубому топливу».

В среду в Истринском офисе социальной газификации поздравили 20-тысячную посетительницу – Людмилу Яшкину, которая обратилась за консультацией по догазификации своего дома в поселке Румянцево.

«Спасибо, что сейчас появилась такая программа. Давно хотела провести газ, сегодня проконсультировалась и подала документы в офисе социальной газификации. Мы с семьей рады, что сможем сэкономить – газ до границ участка доведут бесплатно. Хочется отметить доступность офиса: он расположен недалеко от нас, очень удобно», – сказала Яшкина.

В регионе открыты 8 стационарных офисов, где жители могут получить 12 соцуслуг: заключить комплексный договор присвоить адрес домовладению, оформить договор техобслуживания газового оборудования, обратиться за экстренной соцпомощью и другое.

Тот же перечень услуг доступен в 12 мобильных офисах – на сегодняшний день многофункциональные центры на базе автомобиля «Газ» совершили более 700 выездов в 50 муниципалитетах.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение