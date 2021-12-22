РИАМО - 22 дек. В Московской области расширили список городских округов, где стала доступна онлайн-запись на техосмотр машины через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ноябре данную услугу запустили 4 пункта в Дмитрове, Истре, Клину и в Люберцах. С 21 декабря количество пунктов выросло до 34. В список округов вошли Солнечногорск, Жуковский, Кашира, Электросталь, Лотошино, Красногорск, Подольск, Ногинск, Дубна, Сергиев Посад, Воскресенск и Шатура.

Услугой могут воспользоваться владельцы любых категорий авто: легковых и грузовых машин, автобусов, транспорта с прицепами и полуприцепами, тягачей, мотоциклов, и мопедов.

Новый сервис инициировали министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья совместно с Госавтоинспекцией региона.

«С помощью данной услуги у жителей Подмосковья появилась возможность сэкономить время при прохождении технического осмотра автомобиля. Теперь не нужно напрямую обращаться в пункты техосмотра и стоять в очередях, достаточно заполнить заявку на портале госуслуг и выбрать удобную дату и время прохождения ТО», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Столяров добавил, что перед разработкой проекта на портале госуслуг важно было упростить процедуру техосмотра автобусного парка региона и снижение временных затрат на его запись.

«Согласно требованиям законодательства, проведение технического осмотра автобусов осуществляется не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления заявки оператору технического осмотра. Внедрение информационного ресурса позволит пассажирским предприятиям заранее планировать логистику в сфере перевозок и представлять транспорт на технический осмотр в установленный день и время», – отметил Столяров.

Записаться на техосмотр можно на портале госуслуг. Далее следует заполнить форму, выбрав категорию транспортного средства, адрес ближайщего пункта, дату и время, указать госномер. После оформления на электронную почту придет подтверждение записи.