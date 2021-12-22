РИАМО - 22 дек. Исполнение столичного бюджета за прошлый год стало показателем готовности города к новым вызовам. А слаженная работа команды московского правительства и депутатов Мосгордумы принесла результат: удалось сохранить стабильность и вернуться к экономическому росту, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«На заседании Мосгордумы рассмотрели вопрос об исполнении столичного бюджета за 2020 год. Отмечу, что именно год назад весь мир столкнулся с новой угрозой – коронавирусной инфекцией, и Москва в кратчайшие сроки приняла необходимые меры для борьбы с Covid-19», – сказал Шапошников.

Он напомнил, что тогда важнейшей задачей было мобилизовать систему здравоохранения в мегаполисе, а также обеспечить все соцобязательства перед горожанами и сохранить экономический потенциал Москвы.

«Впервые доходная часть городского бюджета не превысила показатели предыдущего года. В цифрах это выглядит так: по доходам бюджет исполнен в сумме 2 трлн 869 млрд рублей, по расходам – 3 трлн 6,4 млрд рублей», – уточнил спикер городского парламента.

По его словам, на реализацию столичных госпрограмм, составляющих около 95% от бюджета, в 2020 году направлено 2 трлн 846,1 млрд рублей, или 95,3%.

«Тем не менее, нам удалось переломить ситуация, избежать самого негативного сценария. И это стало возможным благодаря масштабной программе поддержки, которую с марта 2020 года реализовывало правительство Российской Федерации и правительство Москвы», – уточнил Шапошников.

Он добавил, что антикризисная программа в пандемию состояла из 5 пакетов мер, помощь получили свыше 50 тыс. компаний, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. А также выполнялись все соцгарантии.