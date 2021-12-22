РИАМО - 22 дек. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что избежать нежелательного набора веса во время новогодних праздников помогут правильный режим приема пищи и отказ от магазинного майонеза, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно соблюдать несколько правил. Так, например, перед празднованием нельзя голодать, так как употребление одновременно большого количества блюд может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Наоборот, есть нужно размерено и небольшими порциями», – сказала Пичугина.

Она отметила, что рекомендуется также отказаться от майонеза из магазина и приготовить его самостоятельно. В качестве заправки для салатов можно использовать йогурт, нежирную сметану или растительное масло. В одном из главных блюд новогоднего стола – салате Оливье колбасу следует заменить на отварную курицу или говядину.

«При приготовлении горячих блюд отдайте предпочтение запеканию, а не обжарке. Например, мясо и рыбу можно готовить сразу с овощным гарниром в фольге или пакетах для запекания», – добавила диетолог.

Она подчеркнула, что при составлении новогоднего стола не стоит забывать о свежих овощах, так как они приносят чувство насыщения. В выборе напитков предпочтение стоит отдать домашним компотам и морсам.