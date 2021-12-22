РИАМО - 22 дек. В подмосковном Ногинск арестован 55-летний местный житель, который ударил соседа топором и поджег его тело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 19 декабря в кваритире на ул. Адмирала Фортова в ходе ссоры.

Мужчина нанес соседу смертельный удар топором, после чего совершил поджог тела погибшего. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали экстренные службы.

Убийцу оперативно задержали. По решению суда он отправлен под стражу. В отношении него назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.