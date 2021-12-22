РИАМО - 22 дек. Премию «Прорыв года» в номинации «Лучший в сельском хозяйстве» получил Талдомский городской округ Подмосковья за активный ввод земель в с/х оборот, сообщает пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

На Высшем совете губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги года, а также вручил премии городским округам по итогам 2021 года.

«Для определения победителя наша команда оценивала муниципалитеты по комплексу основных показателей, в том числе по вводу в оборот земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей и объему инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья», – отметил Филимонов.

По его словам, в уходящем году на территории Талдомского округа было введено в с/х оборот более 4 тыс. га, что позволило занять муниципалитету лидирующую позицию по данному показателю в области.

Всего в Подмосковье с начала 2021 года в сельхозоборот ввели порядка более 40 тыс. га земель.

В среду лучшие муниципальные образования по итогам рейтинга-45 получили награды в Подмосковье. Лидерами стали Щелково, Котельники и Одинцовский округ.