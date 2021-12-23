РИАМО - 23 дек. В 12:00 в четверг начнется ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Прямую трансляцию мероприятия проведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал». Кроме того, послушать пресс-конференцию можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Перевод для слабослышащих граждан будет организован в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на его сайте.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции количество журналистов на мероприятии не превысит 500. В то же время пространство для проведения пресс-конференции будет увеличено.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию регулярно с 2001 года. На мероприятие приглашают отечественные и зарубежные СМИ.

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 формат пресс-конференции поменяли. Часть журналистов разместили в резиденции в Ново-Огареве, а другие представители СМИ общались с президентом по видеосвязи из Центра международной торговли.