РИАМО - 22 дек. В Московской области было принято решение по вопросам приведения в соответствие и ликвидации более 700 самостроев в 2021 году, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Результаты были озвучены на итоговом совещании по вопросам выявления и ликвидации объектов самовольного строительства, которое пришло совместно с представителями Мособлархитектуры и Главгосстройнадзора. Регион превысил показатель 2020 года за аналогичный период на 40%. Всего в 2021 году на рассмотрение надзорного ведомства поступило более 1,2 тыс. обращений.

Из 735 проблемных объектов, решение по которым уже принято, 586 привели в соответствие, а 255 снесли. Еще в работе осталось 1304 самостроя. Лучшие результаты по решению обращений по этому поводу показали в Солнечногорске, Мытищах, Одинцовском и Ленинском округах. В этих муниципалитетах решили вопрос с 233 самовольными постройками.

«В своей работе мы делаем упор на легализацию самовольно построенных объектов, если бизнес хочет работать по закону, наши инспекторы готовы оказать всю необходимую юридическую помощь. Так, в 2021 году благодаря легализации самостроев удалось вовлечь в налоговый оборот 160 млн рублей», – отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Контролировать решения по вопросам и ликвидации самостроев можно на карте мобильного сервиса «Подмосковные стройки». С его помощью жители региона могут оставлять обращения по поводу незаконно построенных объектов. Жалобы рассматривают инспекторы, которые затем принимают определенные меры. На сайте Главгосстройнадзора Подмосковья опубликован реестр всех самовольно возведенных объектов, по каждому из которых доступна подробная информация.