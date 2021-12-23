РИАМО - 23 дек. Сегодня в России празднуют День дальней авиации, а любители зимних развлечений могут отметить Всемирный день сноуборда.

День дальней авиации ВКС России

сайт Министерства обороны РФ

Этот праздник как День дальней авиации Военно-воздушных сил РФ ежегодно отмечали с 1999 года. А после создания в 2015 году нового вида ВС РФ — Воздушно-космических сил (ВКС), он празднуется как День дальней авиации ВКС.

Дата выбрана не случайно. В этот день в 1913 году совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. А ровно через год по указу императора Николая II создана первая в мире эскадра таких самолетов.

Всемирный день сноуборда

Всемирный день сноубордиста, или сноуборда, или сноубординга – это молодой праздник. Впервые его начали отмечать в 2006 году. В мире его называют WorldSnowboardDay.

Этот день отмечают во всех странах, где есть снег и можно кататься на сноуборде. Также данный праздник многие считают днем открытия сезона катания.

В СССР 1 января объявили праздничным выходным днем

74 года назад – 23 декабря 1947 года – указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января объявили нерабочим днем.

С образования СССР Новый год и Рождество в стране не праздновали. Первую елку в СССР установили в начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов. Затем постепенно Новый год превратился в народный праздник.

День рождения русского художника Карла Брюллова

сайт Третьяковской галереи

Брюллов родился в 1799 году в Санкт-Петербурге. В 1809 году он становится воспитанником Петербургской Академии художеств, в ней также учились его старшие братья.

Художник видел в искусстве силу, которая может возвысить личность в экстремальных ситуациях – войнах, революциях, стихийных бедствиях. Свыше 6 лет Брюллов работал над картиной «Последний день Помпеи», именно в ней ярко отображены его раздумья об Апокалипсисе.