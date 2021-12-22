РИАМО - 22 дек. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сегодня столицу ждет очередная холодная ночь: столбики термометров опустятся до минус 21 градуса.

«Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы свыше 1,4 тыс. аварийных бригад», – сообщили в пресс-службе.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее синоптики сообщили о том, что среда стала самым холодным 22 декабря в столице за всю историю наблюдений.