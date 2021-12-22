РИАМО - 22 дек. Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся в Химкинской областной больнице. Работа учреждения призвана повысить доступность медицинской помощи жителям близлежащих округов, страдающих рассеянным склерозом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за медпомощью к специалистам в МОНИКИ, получить лечение можно в ближайшем к дому центре рассеянного склероза», – сказала зампред правительства региона – министр регионального здравоохранения Светлана Стригункова.

Она отметила, что учреждение в Химках стало шестым центром рассеянного склероза, открывшимся на территории Подмосковья. Новый центр будет обслуживать около 600 пациентов.

Ранее в регионе были открыты Центры рассеянного склероза в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Московской областной больнице имени проф. Розанова В.Н. в Пушкино, Одинцовской, Ногинской и Подольской больницах.

В Центре рассеянного склероза в Химкинской больнице будут принимать пациентов из Химок, Дмитровского округа, Талдомского округа, Дубны, Клина, Долгопрудного, Лобни и Солнечногорска.