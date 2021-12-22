РИАМО - 22 дек. Встреча Деда Мороза из Великого Устюга в Клину пройдет 25 декабря, мероприятие состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также 25 декабря пройдет 11-й зимний карнавал с участием главного волшебника страны. Тема костюмированного шествия карнавала в этом году – народные художественные промыслы.

В ходе мероприятия свои творческие идеи в карнавале воплотят 22 команды. Праздничное шествие стартует в 12:00 в сквере им. Афанасьева, пройдет по улицам Гагарина и Мира и завершится награждением команд за лучшие костюмы на сцене Сестрорецкого парка.

Кроме того, гостей праздника ожидает сказочная предновогодняя программа, которая даст старт череде зимних чудес и празднований. На сегодняшний день Клин остается единственным городом в Подмосковье, да и одним из немногих в стране, где перед самым Новым годом костюмированный парад выходит на улицы.

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