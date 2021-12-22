РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. Городской округ Королев в десятку муниципалитетов Московской области по эффективности работы местных властей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Итоги работы подвел губернатор Московской области на заседании Высшего совета.

На первом месте находится Щелково, в тройке лидеров еще Котельники и Одинцово. Химки и Истра - лидеры прошлого года, - опустились на 4 и 5 место. Королев поднялся с 17-го на 8 место.

В топе также находятся Красногорск, Павловский Посад, Долгопрудный и Подольск.

В среду лучшие муниципальные образования по итогам рейтинга-45 получили награды в Подмосковье.