РИАМО - 22 дек. На территории Одинцовского городского округа Подмосковья открылись 16 елочных базаров. Они начали работу 20 декабря и будут открыты до позднего вечера 31 декабря, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Жители Одинцовского городского округа могут приобрести елку – главный символ праздника на любом из 16 открывшихся на территории муниципалитета елочных базаров», – сказал Воскресенский.

Он отметил, что пожилым людям старше 60 лет, которые не смогут посетить елочный базар, новогоднюю елку бесплатно доставят волонтеры. Кроме того, на базаре предоставляются социальные скидки от 10%.

В текущем зимнем сезоне базар предлагает покупателям русские ели и сосны, заграничные пихты, а также украшения из еловых веток.

Все елочные базары в Подмосковье оформлены в едином новогоднем стиле с использованием фирменного стиля и брендированной рекламы в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее глава регионального Минсельхозпрода сообщал, что в Московской области с 20 декабря на территории 49 муниципальных начинается массовое открытие елочных базаров.