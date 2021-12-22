РИАМО - 22 дек. Московская областная дума 23 декабря проведет последнее заседание осенней сессии, на нем рассмотрят свыше 20 вопросов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«На обсуждение вынесен блок законопроектов, который оптимизирует предоставление мер соцподдержки и которым предусмотрено увеличение ряда денежных выплат. Помимо этого в повестке – проект закона о предоставлении жилья детям-сиротам», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в ходе «Часа правительства» в областном парламенте будет представлен доклад о мерах соцподдержки, которые предоставляются жителям Подмосковья.

По его словам, следующее заседание станет 12-м для нового созыва Мособлдумы.

«За время работы нами принято более 100 законов, которые касаются всех сфер жизни нашего региона: были продлены «налоговые льготы», расширены льготы для старшего поколения, введены новые адресные меры поддержки и многое другое», – уточнил Брынцалов.