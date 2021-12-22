РИАМО - 22 дек. Московская областная дума 23 декабря проведет последнее заседание осенней сессии, на нем рассмотрят свыше 20 вопросов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он добавил, что в ходе «Часа правительства» в областном парламенте будет представлен доклад о мерах соцподдержки, которые предоставляются жителям Подмосковья.
По его словам, следующее заседание станет 12-м для нового созыва Мособлдумы.
«За время работы нами принято более 100 законов, которые касаются всех сфер жизни нашего региона: были продлены «налоговые льготы», расширены льготы для старшего поколения, введены новые адресные меры поддержки и многое другое», – уточнил Брынцалов.
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