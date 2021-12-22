РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В городском округе Мытищи прокурором утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении должностных лиц управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Так, следственным отделом по Мытищам ГСУ СК России по Московской области, окончено производство 3 уголовных дела по обвинению троих должностных лиц управления Роспотребнадзора по Московской области, двое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (8 эпизодов) и пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (6 эпизодов).

В ходе предварительного расследования установлено, что с 2016 по 2020 годы лица в помещении управления Роспотребнадзора по адресу: Мытищи, ул. Семашко, д. 2, а также в иных местах на территории округа систематически получали лично взятки в виде денег от руководителей и представителей коммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципалитета.

За вышеуказанный период должностными лицами управления Роспотребнадзора по Московской области были получены денежные средства на общую сумму более 3,5 млн рублей.

После получения денег в качестве взяток обвиняемые разделяли между собой их в равных долях и распоряжались ими по собственному усмотрению.

После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовные дела будут направлены в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.