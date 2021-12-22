РИАМО - 22 дек. Для увеличения оперативности реагирования на возможные технологические нарушения на объектах жизнеобеспечения Московской области региональная аварийно-восстановительная служба (ГКУ МО «МОС АВС») переведена в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Среднесуточная температура воздуха в регионе будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Такой аномальный холод продержится до 23 декабря. В ряде районов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а значит имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения инфраструктуре ущерба непогодой.

«В новогодние праздники с 31 декабря по 9 января сотрудники «МОС АВС» также будут работать в усиленном режиме, обеспечивая стабильную работу систем жизнеобеспечения Подмосковья», – отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В аварийно-восстановительной службе области были проведены дополнительные инструктажи специалистов опергрупп, бригад по вопросам выполнения работ в сильные морозы. Также проведена доппроверка готовности спецоборудования, которое может понадобиться для временного обеспечения потребителей коммунальными услугами пока устраняются возможные технологические нарушения на объектах жизнеобеспечения. Речь идет о мобильных котельных, канализационно-насосных станциях, дизель-генераторных установках.

«МОС АВС» работает круглосуточно. При этом с началом работы нового филиала службы в Истре сроки реагирования на технарушения в зоне его ответственности будут снижаться. На сегодняшний день нормативный срок доставки мобильного оборудования и ремонтных бригад в любой населенный пункт Подмосковья составляет не более 8 часов.

«Охват этого филиала составят Истра, Красногорск, Руза, Клин, Волоколамск, Шаховская, Лотошино, Можайск, Наро-Фоминск и даже Серпухов, что существенно позволит нам улучшить качество обслуживания этих городских округов по направлению деятельности «МОС АВС» и значительно сократит сроки реагирования на любые ситуации», – заключил Велиховский.

«Оранжевый» уровень опасности из‑за морозов продлен в Московском регионе до 24 декабря>>