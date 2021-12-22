РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Универсальный боец из Подольска Артем Руднев стал серебряным призером чемпионата мира по универсальному бою в версии «лайт» на соревнованиях в Сербии, сообщил исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики (АССК) Александр Горпинко.

Спортсмен АССК «Кузнечики» Подольска Руднев стал серебряным призером Чемпионата мира по универсальному бою в версии «лайт» в весе 95 кг и выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

Соревнования проходят в Сербии в городе Обреновац, они начались 20 декабря и завершатся 26 декабря.

Артем Руднев поблагодарил за подготовку тренера Александра Горпинко и за поддержку депутата горсовета Евгения Исаева.