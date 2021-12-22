РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал сладкие подарки участницам женского клуба «Зарянка» на творческом капустнике в честь 10-летия клуба, сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий поздравил членов клуба с круглой датой, поблагодарил его руководителя Тамару Дормидонтову и председателя Совета ветеранов микрорайона Заря Алексея Дедова за сохранение боевого духа творческого объединения.

Дормидонтова рассказала на празднике об истории зарождения женского творческого сообщества на территории бывшего военного поселка Заря.

«Все мы жены офицеров и когда наши мужья, будучи в запасе, продолжали решать государственные дела в Совете ветеранов, мы тоже решили не сидеть без дела. Так, на базе ветеранской организации в 2011 году и зародился наш женский клуб, который на сегодня объединяет порядка 70 человек», – отметила Дормидонтова.

Она добавила, что ограничения в период новой коронавирусной инфекции заставили многих членов клуба освоить компьютер. Мастер-классы по рукоделию и творческие вечера продолжились онлайн.

В ходе мероприятия по случаю 10-летия клуба, всех участников ждал сладкий стол и музыкальные номера от активистов клуба «Зарянка» и артистов творческих коллективов КДЦ «Заря.

В преддверии Нового года Ефимов пожелал активу «Зарянки» крепкого здоровья, реализации всех задуманных планов и передал сладкие подарки.

«Я помню, как пять лет назад мы также праздновали пятилетие вашего клуба. И сегодня вы, ваши голоса, ваш задор нисколько не изменились. Спасибо за настроение и за теплый вечер», – сказал Ефимов.