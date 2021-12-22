РИАМО - 22 дек. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким заместителя главы МВД СССР, экс-начальника ГУ уголовного розыска МВД СССР Ивана Шилова, скончавшегося 22 декабря в возрасте 91 года, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Тысячи сотрудников считают его своим наставником, который не только передал им секреты профессионального мастерства, но и научил быть принципиальными, ответственными, преданными избранному пути. Иван Федорович всегда будет для нас примером бескорыстного служения отечеству, доблести и верности долгу», - сказал Колокольцев для некролога.

Шилов родился в Кемеровской области в 1930 году. Окончил Калининградское военное училище МГБ-МВД СССР в 1953 г., Высшую школу МВД — в 1961 г., Высшую школу министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 году. Более двадцати лет проработал на различных руководящих должностях в Московской области.

С 1983 по 1985 годы Шилов был начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР, членом коллегии МВД СССР. С 1988 по 1991 годы занимал должность замминистра внутренних дел СССР, затем – первого замминистра внутренних дел СССР. В 1992 году уволен с должности в отставку по выслуге лет.

С 1992 по 2004 годы Шилов занимал руководящие должности в правительстве Московской области, был начальником Главного управления региональной безопасности Московской области. С 2004 по 2010 годы был советником губернатора Московской области.

С 2007 года Шилов был помощником министра внутренних дел Российской Федерации, членом коллегии МВД России.

За годы службы Шилов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней, 36 медалями.