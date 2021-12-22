РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Скульпторы приступили к созданию ледяных скульптур для фестиваля «Сказки планеты Земля» в сквере Поколений Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В сквере Поколений проводится работа по подготовке к праздничным мероприятиям 25 декабря. В этот день здесь пройдет II фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», на котором лучшие скульпторы России покажут 12 ледовых скульптур по мотивам различных сказок.

В настоящее время российские мастера создают шедевры для фестиваля. Жители уже могут увидеть, насколько прекрасен творческий замысел каждого скульптора.

Победителей и лауреатов определит профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником РФ, заслуженным работником культуры Московской области Александром Рожниковым.