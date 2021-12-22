РИАМО - 22 дек. Основатель оператора сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни, пишет Газета.ru.

О смерти ученого и предпринимателя сообщил его сын Борис Зимин. По его словам, отец долгое время тяжело болел.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии», – написал Зимин в Facebook.

Он также подчеркнул, что бизнесмен «ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением».

Зимин — ученый-радиотехник, предприниматель, основатель и почетный президент компании «Вымпел-Коммуникации». Дмитрий Зимин вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации» в 1992 году.

В 2002 году Зимин основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки