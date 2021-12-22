РИАМО - 22 дек. В Раменской областной больнице установлен и начал работать первый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кабинет МРТ появился в рентгенодиагностическом отделении медучреждения по адресу: ул. Махова, д. 14.

Аппарат МРТ был закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Предварительно в кабинете был проведен ремонт.

«Мы уделяем особое внимание закупке современного тяжелого диагностического оборудования в наши медорганизации. С начала года открыли 10 кабинетов КТ, теперь вводим в работу МРТ. Новый магнитно-резонансный томограф в Раменской больнице будет работать в 2 смены», - отметила зампред областного правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, ежедневно в кабинете МРТ будет проводиться 10-12 исследований. Процедуры будут доступны для стационарных и амбулаторных пациентов - жителей Раменского округа и Бронниц.

В больнице для пациентов уже работает различное тяжелое диагностическое медоборудование - 3 аппарата КТ, 2 маммографа, 2 флюорографа, рентген-аппараты.

У нового аппарата МРТ есть набор приложений для всех анатомических областей. Также он позволяет проводить диагностику головного и спинного мозга, сосудов, суставов, органов брюшной полости. МРТ помогает выявить различные аномалии мягких тканей, опухоли, патологические очаги.

Исследования на аппарате выполняются бесплатно, в рамках ОМС. Исследование проводится по назначению лечащего врача.

«Очень рад, что в Раменской больнице появился аппарат МРТ. Если раньше приходилось ездить в соседние округа на МРТ, то теперь можно пройти исследование рядом с домом, это удобно», - сказал житель Раменского округа Анатолий Макаров.

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