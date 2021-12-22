РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Принятие новых правил по благоустройству стало одним из основных вопросов повестки заседания совета депутатов Балашихи. В соответствии с законом Московской области были изменены требования к внешнему виду стационарных и нестационарных торговых объектов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Последнее в текущем году заседание совета депутатов состоялось в администрации округа.

«На данном заседании мы рассмотрели 32 вопроса. Депутатский корпус смог все обсудить и решить. На заседании мы также продлили безвозмездную аренду и договоры с нашими общественными организациями и государственными органами», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что также в рамках заседания рассмотрели положение к контрольно-счетной палате, вопрос имущественных отношений и финансовом контроле.

Заседания совета депутатов проводятся регулярно, так как вступают в силу новые федеральные законы, а также вносятся изменения в действующие. Всего в 2021 году новый созыв совета депутатов провел 16 заседаний.