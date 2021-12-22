РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Хореографической студии «Подольчане» Дома культуры им. Карла Маркса в Подольске присвоили звание «Образцовый коллектив», сообщает администрация ДК.

В октябре прошел конкурсный просмотр творческих коллективов учреждений культуры Московской области на присвоение званий «Образцовый» и «Народный». Хореографическая студия «Подольчане» с успехом выступила перед экспертной комиссией и зрителями.

На днях министерство культуры Московской области опубликовало распоряжение с итогами просмотров.

Администрация Дома культуры им. Карла Маркса поздравила руководителей хореографической студии «Подольчане», участников и их родителей с присвоением звания «Образцовый коллектив».