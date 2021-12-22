РИАМО - 22 дек. В Москве среда оказалась самым холодным днем за всю историю метеонаблюдений, столбики термометров в столице не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Это самый низкий показатель для 22 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в среду в столице на 15 градусов ниже дневной нормы декабря.

«День 22 декабря 2021 года стал самым морозным за всю метеоисторию базовой столичной метеостанции ВДНХ, которая ведется с 1948 года, опередив «чемпионов» по дневному холоду 1967 года (-18,0), 1969 года (-18,5), 1978 года (-19,1). Таким образом, сегодняшний день для истории климата 22 декабря стал как минимум, самым морозным за последние 73 года!» – написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик отметил, что пик полярного вторжения пройден – морозы станут потихоньку отступать.

В ночь на 23 декабря в столице будет минус 19-21, по области – до минус 19-24. Днем температура в городе повысится до минус 11-13 градусов, а в Подмосковье – до минус 9-14. 24 декабря в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12 градусов.

Значительное потепление до минус 4-9 градусов ожидается 25 декабря. А 26 декабря под утро похолодает до минус 13-18 градусов, в светлое время суток будет до минус 7-12 градусов.

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