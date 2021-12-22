РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Руководитель социально-гуманитарных программ Сенаторского клуба Совета Федерации Евгений Ракунов вручил благодарственное письмо руководителю отдела Государственной статистики в городе Подольск Елене Будановой. Об этом сообщил представитель клуба.

Буданова получила благодарственное письмо клуба за профессионализм и большой личный вклад в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения.

Сенаторский клуб Совета Федерации проводит в Подольске социальные проекты. Юристы клуба оказывают консультационную помощь и представляют интересы граждан в СОЮ, ПФР, соцзащите.

Федеральный миграционный проект направлен на предупреждение этнической преступности, помощь в ассимиляции иностранным гражданам.