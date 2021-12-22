РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Жителям подмосковного Подольска напомнили об изменениях размере минимального взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2022 году, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

Правительство области утвердило размер минимального взноса на капитальный ремонт на следующий год в размере 12 рублей с квадратного метра общей площади квартир и помещений.

Управляющая компания «Любимый дом» опубликовала постановление на своем сайте.