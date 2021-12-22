РИАМО - 22 дек. Отчет столичного мэра Сергея Собянина о работе московского правительства носит программный характер развития на ближайшие годы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В среду на заседании столичного парламента депутаты в дистанционном формате заслушали ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства мегаполиса.

«Отчет мэра – прямой диалог с москвичами, городским сообществом и депутатским корпусом. В своем выступлении Сергей Собянин отметил важнейшие достижения и обозначил ключевые векторы развития нашего мегаполиса. Отчет можно смело назвать программой развития столицы на ближайшее десятилетие, манифестом, главная цель которого – созидание во благо Москвы и москвичей», – сказал Шапошников.

Он отметил, что этот период стал непростым периодом в жизни города. Несмотря на ограничения, Москва живет, а не выживает. Это важнейший итог работы команды правительства города. На поддержку предприятий и москвичей были направлены сотни миллиардов рублей. Мосгордума оперативно и своевременно законодательно поддерживала все антикризисные инициативы московского правительства.

Собянин высоко оценил работу столичного парламента, а также поблагодарил за оперативные решения и инициативы, которые улучшат качество жизни миллионов москвичей.

В приоритете остается сфера здравоохранения и сохранение социальных гарантий. Большое внимание уделяется системе образования, градостроительной политике, развитию жилищного и дорожного строительства, инфраструктурным проектам, призванным дать «новую жизнь» промзонам, создание современной цифровой среды. Устойчивый, сбалансированный бюджет Москвы позволит реализовать намеченные планы.

«Отмечу, что мэр Москвы поставил перед собой и каждым из нас амбициозную задача: сделать столицу городом, в котором хочется жить, в центре которого – человек. Уверен, что все вместе мы сможем воплотить эту инициативу в жизнь», – резюмировал Шапошников.