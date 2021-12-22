РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в новой Москве 24 декабря откроют выставку новогодних елочных украшений «Возле елки в Новый год», на ней представят 250 игрушек советского времени. Выставка продлится до 16 января 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

В музее расскажут о том, как отмечали Новый год в советские годы и какие исторические события служили поводом для выпуска той или иной серии новогодних игрушек. Все украшения сделаны в СССР в 1930-1980 годах и предоставлены коллекционером, другом музея Ольгой Рябцевой.

Обычай наряжать елку в России возник в начале XIX века. Первые стеклянные елочные игрушки привезли из Германии. В 1920-30-е годы на них появилась символика советского государства. Это были шары с серпом и молотом, дирижабли с надписью СССР, они же символизировали эру воздухоплавания.

Часть елочных украшений изготовлена в технике «Дрезденский картонаж». После 1920 года картонажные игрушки представляли собой два склеенных кусочка картона с легкой выпуклостью в виде рисунка. Их покрывали фольгой, а затем раскрашивали порошковыми красками. Как правило, фигурки изображали зверей, рыб, бабочек, птиц, автомобили, корабли, сказочных персонажей и звезды.

Из Богемии пришли монтажные игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки. Смонтированы игрушки в виде подвесок, парашютов, самолетов и звезд. В конце 1930-х годов освоение Севера ознаменовалось выпуском игрушек в виде полярников.

Во время Великой Отечественной войны производство елочных игрушек сократили. Для украшения новогодней елки использовали погоны, бинты, колбы и т. д. В конце 1940-х появились игрушки в виде предметов быта: чайников, самоваров, настольных ламп.

К 150-летию Александра Пушкина выпустили серию игрушек по сказкам великого поэта. Наиболее популярная игрушка из этой серии «Старик с неводом».

С выходом фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году сделали игрушки «Часы» со стрелками, установленными на 5 минут до полуночи. Тема музыкальных инструментов в 1940-60-х годах нашла отражение в украшениях в виде мандолин, барабанов и скрипок.

С развитием космонавтики, полетом Юрия Гагарина в космос в 1960-х годах выпускалась серия игрушек «Космонавты». В 60-х годах в эпоху правления Хрущева преобладали игрушки сельскохозяйственной тематики: баклажаны, томаты, кабачки, фасоль, горох и кукуруза.

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