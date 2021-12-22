РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Пробка протяженностью почти 3 км образовалась в среду вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до Салтыковской гимназии, а также на Щелковском шоссе от 25 км до Звездной улицы, на Разинском шоссе от улицы Разина до Санаторной улицы в микрорайоне Салтыковка.

Затор также образовался на Леоновском шоссе от поворота на улицу Брагина до станции Кучино, Вишняковском шоссе в микрорайоне Никольско-Архангельский, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Советской, Центральной, Пушкинской, Чаплыгина, Саввинской, Пригородной, Автозаводской, Пролетарской, Юбилейной, Маяковского, Октябрьской(в микрорайоне Железнодорожный) Полевом проезде.