РИАМО - 22 дек. В рамках губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» адресную субсидию в этом году получили 12 одаренных детей и 2 творческих коллектива. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Она уточнила, что еще помощь получают учреждения и сотрудники муниципальных учреждений культуры.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» Министерством культуры Московской области ежегодно проводится конкурс на денежное поощрение лучших сельских учреждений и их работников.
В этом году за счет федерального бюджета такое поощрение получили 16 сельских учреждений культуры по 137,5 тыс. руб. и 39 работников по 66,7 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов.
Ежегодно проводится конкурс на присуждении премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы культуры по семи номинациям.
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