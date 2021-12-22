РИАМО - 22 дек. В рамках губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» адресную субсидию в этом году получили 12 одаренных детей и 2 творческих коллектива. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Очень важное направление – поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году 150 ребят получили адресные стипендии губернатора Московской области. Финансовую помощь таким детям оказывают уже не первый год, и это дает свои положительные результаты. Ребята участвуют во всероссийских и даже международных конкурсах и становятся их победителями», - рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она уточнила, что еще помощь получают учреждения и сотрудники муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» Министерством культуры Московской области ежегодно проводится конкурс на денежное поощрение лучших сельских учреждений и их работников.

В этом году за счет федерального бюджета такое поощрение получили 16 сельских учреждений культуры по 137,5 тыс. руб. и 39 работников по 66,7 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов.

Ежегодно проводится конкурс на присуждении премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы культуры по семи номинациям.

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