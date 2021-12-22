РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В городском округе Мытищи в среду в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних привезли подарки для семей, находящихся на социальном обслуживании, сообщается в Instagram-аккаунте СРЦН «Преображение».

Сотрудники ООО «Ашан Мытищи» в лице директора Анны Носовой провели акцию: своими силами и с помощью покупателей магазина подготовили для ребят подарки, которые они непременно получат в ближайшее время.

Представители центра поблагодарили всех, кто принимал участие в акции.

Деятельность центра «Преображение» направлена на укрепление детско-родительских отношений, создание условий, в которых семья не чувствует себя оторванной от общества, а дети имеют потенциал для развития.