РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Зимняя уборка от снега территорий подмосковной Балашихи проводится в соответствии с регламентом, который действует в округе, сообщается в Instagram-аккаунте Единой диспетчерской службы.

«К борьбе со стихией готовы! Уборка снега проводится в соответствии с регламентом: с момента окончания снегопада – работы на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках; в течение 12 часов после его окончания – очищаются внутридворовые проезды, пешеходные зоны, тротуары, контейнерные площадки и подъезды к ним»,- говорится в сообщении.

В течение суток после окончания снегопада - вывоз снега от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, мест массового посещения людей, социально значимых объектов, мостов и путепроводов; в течение 3 суток – вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; в течение 5 суток – остальная территория.

Жителей округа просят быть бдительными и осторожными.

ЕДС Балашихи работает круглосуточно без праздников и выходных дней.

Оформить заявку в сфере ЖКХ и благоустройства города можно: в мобильном приложении «ЕДС Балашиха» (App Store и Google Play), на портале, по телефону: 8 (499) 929-99-99.