РИАМО - 22 дек. По всей России, в том числе в Подмосковье, проводится VII Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». В рамках акции юношам и девушкам рассказывают о военно-учебных заведениях Минобороны России и преимуществах военного обучения, сообщает пресс-служба Военного комиссариата Московской области.

В ходе акции молодежи также рассказывают о престижности военной службы.

В Минобороны РФ для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений, которая включает военные учебно-научные центры (3), военные академии (11), военные университеты (2), военные училища (11), военный институт (1 и 8 филиалов).

В вузах Минобороны России курсанты получают образование по многим военным специальностям, например, командным, военно-инженерным, военно-медицинским и военно-гуманитарным.

Сегодня вузы Минобороны РФ предлагают не только юношам, но и девушкам освоить престижную и уважаемую военную профессию и стать офицером Вооруженных Сил России. Офицеры могут рассчитывать на материальную стабильность, у них неограниченные возможности карьерного роста, они могут повышать социальный статус.

Помимо подготовки офицеров, вузы Минобороны РФ готовят специалистов по специальностям среднего профессионального образования с получением воинского звания «прапорщик» или «мичман».

Юношам и девушкам, которые захотят обучаться в вузах Минобороны России, нужно до 20 апреля 2022 года (в особых случаях – до 1 апреля 2022 года) обратиться с заявлением в военный комиссариат муниципального образования Московской области по месту жительства, где окажут содействие в выборе военно-учебного заведения и оформлении документов.

Подробную информацию о перечне вузов Минобороны России, об условиях и правилах поступления можно получить в военном комиссариате по мету жительства, на сайте Минобороны России – раздел «образование», «высшее».

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