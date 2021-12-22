РИАМО - 22 дек. Московская область заняла первое место в «Зеленом рейтинге» Российского экологического оператора в сфере обращения с ТКО среди субъектов РФ. Главную «Зеленую премию» от региона получил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба вице-губернатора.
Московская область стала регионом-лидером в «Зеленом рейтинге» РЭО. Этот рейтинг призван стать оценкой вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Главную «Зеленую премию» Евгений Хромушин получил из рук главы РЭО Дениса Буцаева.
В состав жюри премии вошли первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, телеведущий, биолог Николай Дроздов, советник президента России, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.
Он отметил, что полученная Подмосковьем «Зеленая премия» – это награда не только для профессионалов, но для всех жителей Подмосковья, которые разделяют отходы и взгляды на развитие отрасли. Он добавил, что Подмосковье будет продолжать держать высокую «зеленую» планку во благо жителей и экологического благополучия региона.
В «Зеленом рейтинге» Подмосковье набрало 83,79 балла, почти на 20 баллов опередив остальные регионы. Организаторы учитывали деятельность субъектов РФ по охвату населения РСО, динамику показателей обработки и утилизации, просветительскую работу с населением, экоакции, работу с волонтерскими движениями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО.
Ежегодно в Подмосковье перерабатывается более 7,5 млн тонн бытовых отходов, 3,4 млн тонн из них поступают из Москвы. Около 44% обрабатываемых в регионе отходов перерабатываются для дальнейшего использования в производстве, сельском хозяйстве и нужд КПО. Объем инвестиций в отрасль уже превысил 222 млрд рублей.
Также более 5,5 млн жителей разделяют отходы по системе «Два бака». В Подмосковье работают более 290 экопунктов по сбору тары и 52 пункта «Мегабак» для утилизации КГО.
В столице наградили лауреатов международной экопремии из Подмосковья>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии