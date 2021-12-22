РИАМО - 22 дек. Московская область заняла первое место в «Зеленом рейтинге» Российского экологического оператора в сфере обращения с ТКО среди субъектов РФ. Главную «Зеленую премию» от региона получил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Московская область стала регионом-лидером в «Зеленом рейтинге» РЭО. Этот рейтинг призван стать оценкой вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Главную «Зеленую премию» Евгений Хромушин получил из рук главы РЭО Дениса Буцаева.

В состав жюри премии вошли первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, телеведущий, биолог Николай Дроздов, советник президента России, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

«Мы – лидеры «Зеленого рейтинга» России! Для Подмосковья первая премия значит очень много, еще три года назад мы не могли даже подумать об этом. Сегодня Подмосковью вручили престижную «Зеленую премию», мы прошли значительный путь благодаря поддержке президента России, правительства РФ, у нас был существенная правовая и финансовая поддержка, благодаря чему мы смогли построить самую современною в России отрасль по обращению с ТКО, которая перерабатывает ежегодно 7,5 млн. тонн отходов», – добавил Хромушин.

Он отметил, что полученная Подмосковьем «Зеленая премия» – это награда не только для профессионалов, но для всех жителей Подмосковья, которые разделяют отходы и взгляды на развитие отрасли. Он добавил, что Подмосковье будет продолжать держать высокую «зеленую» планку во благо жителей и экологического благополучия региона.

В «Зеленом рейтинге» Подмосковье набрало 83,79 балла, почти на 20 баллов опередив остальные регионы. Организаторы учитывали деятельность субъектов РФ по охвату населения РСО, динамику показателей обработки и утилизации, просветительскую работу с населением, экоакции, работу с волонтерскими движениями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО.

Ежегодно в Подмосковье перерабатывается более 7,5 млн тонн бытовых отходов, 3,4 млн тонн из них поступают из Москвы. Около 44% обрабатываемых в регионе отходов перерабатываются для дальнейшего использования в производстве, сельском хозяйстве и нужд КПО. Объем инвестиций в отрасль уже превысил 222 млрд рублей.

Также более 5,5 млн жителей разделяют отходы по системе «Два бака». В Подмосковье работают более 290 экопунктов по сбору тары и 52 пункта «Мегабак» для утилизации КГО.



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