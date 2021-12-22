РИАМО - 22 дек. Девятилетняя Милана Тимошенко из подмосковной деревни Чигасово Одинцовского округа удостоилась диплома первой степени Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Девочка вместе со отцом совершила заплыв через озеро Байкал, передает корреспондент РИАМО.

По словам Вячеслава Тимошенко, его дочь стала проявлять интерес к окружающей среде и природе еще в детсаду. А сам он со временем пришел к пониманию того, что утрата озера Байкал станет катастрофой для России.

«Я узнал о том, какие проблемы у Байкала и решил что-то изменить, привлечь к этой проблеме внимание. Это озеро много раз пытались переплыть, чтобы покорить. Когда я начинал готовится, я ставил себе задачу его защитить и привлечь к нему внимание», – сказал Тимошенко.

В течение года Милана готовилась к экстремальному заплыву вместе со своим отцом. Девочка активно тренировались и закаливалась.

«Она бегала со мной сознательно, готовилась к заплывам. Говорила, что тоже хочет поучаствовать. В начале боялась холодной воды, но начала закаляться вместе со мной, ездила в купели круглый год. И на Байкале она этапно проплыла свой километр», – пояснил отец девочки.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные и креативные инициативы по сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди молодежи.

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