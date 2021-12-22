РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил работников энергетического комплекса с Днем энергетика и отметил их высокий профессионализм.

Репутацию одного из передовиков энергетического машиностроения завоевал «ЗиО-Подольск», осуществляющий широкий спектр работ. Одной из ведущих и авторитетных конструкторских организаций мирового уровня, как и прежде, является АО ОКБ «Гидропресс». В интересах развития энергетической отрасли в округе уверенно работают АО НИИ «НПО «Луч», АО «НП «Подольсккабель», АО «ПЗЭМИ», АО «Подольский машиностроительный завод», ООО «Солар Кремниевые технологии», АО «ВНИИКП», АО «Экспокабель», АО «Трансформер» и другие предприятия.

«Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса! Примите в этот морозный, но солнечный день теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика! Ваш высокий профессионализм, квалификация, ответственность позволяют достойно справляться с поставленными задачами по развитию отрасли, ее техническому перевооружению, внедрению передовых технологий, обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он пожелал энергетикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

«Особенные поздравления адресую почетному гражданину Московской области и нашего города, заслуженному машиностроителю РФ Владимиру Овчару – в День энергетика он встречает день рождения. Многая лета и продолжения летописи добрых дел на благо Подольской земли», - заключил глава округа.