РИАМО - 22 дек. На территории Московской области есть немало мест, где в новогодние праздники можно прокатиться на собачьей упряжке или упряжке оленей, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Четыре породы оленя можно встретить в этнопарке «Кочевник» в Сергиево-Посадском округе. Речь иде о ненецкой, эвенской, эвенкийской и чукотской. Зимой посетители парка могут прокатиться на нартах в упряжке оленей по живописному лесу.

Более 15 северных оленей ждут посетителей на ферме «Северный олень» в Орехово-Зуевском округе. Животные научились контактировать с людьми, отдавая им свои тепло и энергию. И олени, и люди получают огромное удовольствие от общения друг с другом. В конце декабря и на зимние каникулы на ферме организуют тематическую новогоднюю программу.

Экскурсию об освоении севера можно посетить на оленьей ферме Walkservice. Там также можно покататься в упряжках и пообщаться с оленятами.

В Рузском округе советуют посетить оленью ферму ZooOleni. Помимо оленей, здесь живут маралы, лани, белки, ослик, мини-лошадка, корова, барашки, козы, полярные песцы, еноты, дикобразы, полярные совы, фазаны, попугаи и другие звери. Если вы хотите покормить животных, захватите с собой их любимые лакомства: сухари, яблоки или грибы. Детей катают на нартах в оленьих упряжках по кругу 250 м, а взрослых — по кругу 500-600 м

Зооферма «Шихово» — прекрасное место, где можно провести выходные на природе, посетить интересные экскурсии, пообщаться с дружелюбными животными, купить свежих фермерских продуктов и, конечно же, покататься на собачьей упряжке. Она находится в Дмитровском округе.

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