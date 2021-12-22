РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. На территории городского округа Люберцы открылся пункт приема заказов «Центра мемориальных услуг», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учреждение расположено в доме №338 на Октябрьском проспекте. Центр работает с 09:00 до 17:00 в будни и с 09:00 до 16:00 в субботу. Сотрудники регулярно проходят обучение и курсы повышения квалификации.

Помимо Люберец, в конце 2021 года пункты открыли в Кашире и Одинцове. Всего в области работает 35 отделений. Основная цель центра – информирование жителей в вопросах погребения, а также ритуальное обслуживание.

Подробнее о работе учреждения можно узнать по телефону: 8 (498) 568-99-99.