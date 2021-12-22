РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Почти 70% жителей Люберец, которые участвовали в опросе на портале «Добродел», проголосовали за организацию выделенных полос для общественного транспорта на Новорязанском шоссе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в голосовании приняли участие более 5,3 тыс. жителей Подмосковья. В 2022 году предлагается организовать 10 выделенных полос в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске и Химках. Голосование пройдет до 31 декабря 2021 года.

Всего среди люберчан проголосовали почти 330 человек. Из них за выделенку – 68,4%, против – 31,6%.

«Лидирующую позицию по количеству проголосовавших занимает Ярославское шоссе в Мытищах, на втором месте - Молодежная улица в Химках. По результатам опроса выделенные полосы планируется включить в план обустройства на 2022 год», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что один человек может проголосовать по нескольким полосам при условии, что обустройство выделенки запланировано не только в его округе, но и в соседнем к нему. Так, например, жители округов Мытищи, Ленинский и Домодедово могут выбрать объекты несколько раз.

Поучаствовать в опросе могут только зарегистрированные на портале «Добродел» пользователи в разделе «Опросы».