РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В городском округе Мытищи на улице Селезнева в рамках проверки по заявлениям жителей не обнаружили бездомных животных, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Сотрудники контрольного управления совместно с подрядной организацией по отлову животных без владельцев провели выездное мероприятие по обращению жителей улицы Селезнева, связанному с обитанием на данной улице безнадзорных собак.

В результате обследования животные без владельцев не были обнаружены.

Жителей улицы Селезнева и прилегающих территорий, которые встречают собак без владельцев, просят оперативно сообщать о месте их обитания по телефонам: 8 (495) 586-73-62 или «112».