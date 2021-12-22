РИАМО - 22 дек. Министерство финансов страны и профильные ведомства договорились об изменениях системы ОСАГО и, в частности, повышения компенсаций пострадавшим. По мнению экспертов это может привести к подорожанию данного вида страхования, сообщают «Ведомости».

В частности, планируется увеличить предел выплат за нанесение ущерба жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза – с 500 тыс. до 2 млн рублей. Эта мера призвана исправить ситуацию, когда пострадавший в аварии с автобусом или другим видом транспорта получает до 2 млн рублей, а при ДТП с обычным авто – только 500 тыс. рублей.

Также предлагается запретить страховым компаниям учитывать износ автомобиля, который пострадал в аварии, при расчете выплаты на ремонт. В Минфине ожидают подорожания полиса ОСАГО из-за будущих изменений, однако в ведомстве считают, что польза будет выше. Законопроект планируется подготовить в 2022 году.

Как считают представители страховых компаний и эксперты, увеличение выплат пострадавшим приведет к увеличению стоимости ОСАГО. Средняя цена полиса этого вида страхования составляет 5551 рубль, она не менялась в течение 3 лет.

Представитель «Росгосстраха» отметил, что введение каждой из предложенных инициатив будет приводить к подорожанию полиса ОСАГО на 1 тыс. рублей.

«Если страховщики перестанут учитывать возраст пострадавшего автомобиля при денежной выплате, это должно быть заложено в стоимость полиса», – отметил заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.

По прогнозам представителей страховых компаний рост средней выплаты по ОСАГО может вырасти в промежутке от 20 до 50%. Как заявил директор департамента страхования автотранспорта «Ренессанс страхования» Сергей Демидов, такой разброс вызван проведением расчетов на базе собственных портфелей организаций. Определить точный уровень подорожания можно будет только по данным всего рынка.

Прежние пороги были установлены давно и не соответствовали современным ценам на медуслуги. При этом повышение выплат не должно усложнить работу страховщиков: выплаты по жизни и здоровью составили всего 5% от общей суммы страховых выплат по ОСАГО за 9 месяцев 2021 года, следует из данных Центробанка.

Третья инициатива, которая еще не была согласована, относится к предоставлению доступа страховым агентам к единой базе АИС ОСАГО РСА. По мнению заместителя гендиректора по внешним связям «Ингосстраха» Ильи Соломатина, это позволит сделать тарифы индивидуальными и дать возможность добросовестным автомобилистам платить за полис ОСАГО меньше.

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