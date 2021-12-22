РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже мобильных телефонов из разбитой витрины магазина в Подолське, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.



В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Он сообщил, что неизвестный разбил стеклянную витрину его торговой точки на улице Академика Доллежаля и украл 4 мобильных телефона. Общая сумма материального ущерба составила более 24 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. У него изъяли часть похищенных мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.