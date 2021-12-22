РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Затор протяженностью порядка 5 км наблюдается в центре подмосковного Подольска в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение машин затруднено от церкви Николая Чудотворца Подольского на проспекте Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице.

Также пробки отмечаются на улицах Свердлова, Высотной, на автодороге Южный обход и других.

Крупный затор образовался на трассе А-107. Здесь в сервисе «Яндекс. Пробки» пользователи сообщают о ДТП.