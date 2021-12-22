РИАМО - 22 дек. Эффективный руководитель компании применяет не только денежные способы стимулирования. Как показывает российский и международный опыт, очень часто повышение зарплаты и премии перестают быть эффективными средствами мотивации для сотрудников. Об этом РИАМО рассказала руководитель направления исследований и методологии EILab, компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Екатерина Осипенко.

Она отметила, что сегодня грамотные менеджеры применяют другие способы мотивации. К примеру, предлагают обучение для сотрудников, подписки в спортзал, развивают работника личностно, а также создают комфортную атмосферу в офисе. Благотворная среда на рабочем месте позволяет развиваться командообразованию, стимулирует сотрудников на саморазвитие и на более высокую включенность в рабочий процесс.

«Чтобы была хорошая атмосфера в офисе, нужно создать эмоционально-интеллектуальный климат в компании. Сотрудники должны понять, что они могут быть открытыми как с коллегами, так и с руководителями. Они знают – их мнение важно, а ценности сотрудников сходятся с ценностями компании. Работники имеют право высказывать и показывать свои эмоции на рабочем месте», – сказала Осипенко.

По ее словам, хороший эмоционально-интеллектуальный климат возможен, если руководитель сам будет проявлять и использовать ресурс эмоционального интеллекта в работе. Например, быть открытым в должной степени со своими сотрудниками и коллегами. Также менеджер не должен бояться проявлять свои эмоции на рабочем месте. Естественно, адекватным способом.

Такой лидер будет идентифицировать свои эмоции и эмоции сотрудников, замечать, от чего они возникли, анализировать и грамотно управлять ими. Менеджер сможет понять, каким образом можно изменить или поддержать состоявшуюся атмосферу в компании для того, чтобы бизнес вышел на более высокий результат, отметила эксперт.

Осипенко пояснила, что управленец с высоким эмоциональным интеллектом грамотно использует эмоции во время переговоров и совещаний. Он при взаимодействии с коллегами и сотрудниками корректирует ситуацию так, чтобы люди находились в том эмоциональном состоянии, которое более эффективно для достижений компании.

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